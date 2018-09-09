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Cristian Baroni Merit Alsancak Yeşilovaspor'a transfer oldu

FUTBOL HABERLERİ  | 09.09.2018 10:55 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de 5 yıl forma giyen Baroni, sürpriz bir kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekibi Merit Alsancak Yeşilovaspor'a 1 yıllığına transfer oldu.

Cristian Baroni Merit Alsancak Yeşilovaspor'a transfer oldu

2009-2014 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Cristian Baroni, sürpriz bir imza ile kariyerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sürdürecek.

KKTC takımlarından Merit Alsancak Yeşilovaspor, Brezilyalı yıldızı 1 yıllığına kadrosuna kattı. Merit Alsancak Yeşilovaspor Başkanı Redif Nurel, KKTC futbolunu tanınmış yıldızları getirerek duyurmaya amacında bulunan Nurel'in son transferi Cristian Barori oldu.

2009 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de aralıksız 5 sezon forma giyen 35 yaşındaki Baroni, daha sonra ülkesine dönerek sırasıyla Corinthians, Gremio ve Sao Caetano formaları giydi. Baroni'nin son durağı ise KKTC takımlarından Merit Alsancak Yeşilova Spor oldu.

(Beinsports)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Merit Alsancak Yeşilovaspor KKTC

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