Cristian Baroni Merit Alsancak Yeşilovaspor'a transfer oldu

2009-2014 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Cristian Baroni, sürpriz bir imza ile kariyerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sürdürecek.

KKTC takımlarından Merit Alsancak Yeşilovaspor, Brezilyalı yıldızı 1 yıllığına kadrosuna kattı. Merit Alsancak Yeşilovaspor Başkanı Redif Nurel, KKTC futbolunu tanınmış yıldızları getirerek duyurmaya amacında bulunan Nurel'in son transferi Cristian Barori oldu.

2009 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de aralıksız 5 sezon forma giyen 35 yaşındaki Baroni, daha sonra ülkesine dönerek sırasıyla Corinthians, Gremio ve Sao Caetano formaları giydi. Baroni'nin son durağı ise KKTC takımlarından Merit Alsancak Yeşilova Spor oldu.

(Beinsports)

