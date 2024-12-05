"Cristiano çok bencildi" dedi... Ronaldo eski takım arkadaşını tanımamazlıktan geldi! "Bu adam kim?"

Cristiano Ronaldo, kendisi hakkında açıklama yapan Real Madrid'den eski takım arkadaşı Rafael van der Vaart'ın sözlerine yönelik ilginç bir cevap verdi.

"RONALDO ÇOK BENCİLDİ..."

Rafael van der Vaart, TalkSport'a verdiği röportajda Real Madrid'den eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında, "Evinden hiç çıkmazdı. Harika bir vücudu vardı, makine gibi... Zamanının ilerisinde olduğu kesin. Spor salonunda yaptığı antrenmanlar, yemek düzeni, uyuması, antrenman için sahaya ilk çıkan ve son ayrılan o olurdu. Ronaldo çok bencildi, eğer bir maçı 6-0 kazandıysak ve o gol atamadı ys amutlu olmazdı. Eğer maçı kaybetmişsek ve o iki gol atmışsa onun için sorun yoktu. Onun tek meselesi gol atmaktı." yorumu yaptı.

"BU ADAM KİM?"

Hollandalı eski futbolcunun sarf ettiği 'Ronaldo çok bencildi, eğer bir maçı 6-0 kazandıysak ve o gol atamadı ys amutlu olmazdı.' sözlerine yönelik Portekizli dünya yıldızından ilginç bir cevap verdi. Cristiano, sözünün alıntılandığı bir Instagram postunun altına 'Bu adam kim?' yorumunu yazdı.

REAL MADRID'DE BERABER FORMA GİYDİLER



Cristiano Ronaldo ve Rafael van der Vaart 2009 yılında Real Madrid'de birlikte forma terletmişlerdi. Hollandalı futbolcu sezonun sonunda ise Premier Lig ekiplerinden Tottenham'a transfer olmuştu.