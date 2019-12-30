Cristiano Ronaldo 2019'u ödülle kapattı!

Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, Dubai Globe Futbol Ödülleri'nde yılın oyuncusu seçildi.

Atletico Madrid'in genç yıldızı Joao Felix, 'En iyi genç yetenek', Miralem Pjanic ise 'Kariyer' ödülünün sahibi oldu. Gecede 'En iyi teknik direktör' ödülünü kucaklayan isim Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp oldu.

Ödül törenine ailesiyle katılan Portekizli yıldız şunları söyledi:

"Aileme, kız arkadaşıma, buradaki oğluma ve otelde beni bekleyen üç çocuğuma, Juventus ve milli takımdaki arkadaşlarıma, menajerime ve buraya gelerek bana destek olan herkese teşekkür ederim. Arap topluluğuna teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Dubai'ye de teşekkür ediyorum, her yıl buraya severek geliyorum. Son olarak bana oy veren insanlara da teşekkür edeiyorum. Burada olmak ve bu muhteşem ödülü almak benim için büyük bir onur. Umarım gelecek yıl bu ödülü almak için tekrar burada olurum. Mutlu seneler."

34 yaşındaki futbolcu son olarak, 2019 Ballon d'Or ödülünü Lionel Messi ve Virgil van Dijk'ın ardında üçüncü sırada tamamlamıştı.

