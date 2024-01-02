Cristiano Ronaldo, annesine servet değerinde hediye aldı! Hediyeyi gören annesi gözyaşlarını tutamadı

Ronaldo bonkör davranmaya devam ediyor. Saha içinde olduğu gibi saha dışında da kendinden sıkça söz ettiren Portekizli oyuncu, annesine yılbaşı hediyesi olarak araba aldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Al Nassr'ın golcüsü, annesine yılbaşı hediyesi olarak Porsche Cayenne aracını aldı. Bu hediyeyi annesine Ronaldo'nun oğlu Junior Ronaldo verdi. O esnada Maria Dolores Aveiro, gözyaşlarına hakim olamadı.

SADECE ANNESİNE DEĞİL...

Cristiano Ronaldo, Brezilyalı şarkıcı Luan Santana'ya, yılbaşı partisine geldiği için teşekkür etmek amacıyla bir Rolex hediye etti.





