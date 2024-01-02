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Cristiano Ronaldo, annesine servet değerinde hediye aldı! Hediyeyi gören annesi gözyaşlarını tutamadı

02.01.2024 07:54 | Son Güncelleme:
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Al Nassr'da harikalar yaratan Cristiano Ronaldo, annesine yılbaşı hediyesi olarak Porsche marka araba aldı. Aldığı hediye karşısında şaşkınlığa uğrayan Ronaldo'nun annesi gözyaşlarını tutamadı.

Cristiano Ronaldo, annesine servet değerinde hediye aldı! Hediyeyi gören annesi gözyaşlarını tutamadı
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Ronaldo bonkör davranmaya devam ediyor. Saha içinde olduğu gibi saha dışında da kendinden sıkça söz ettiren Portekizli oyuncu, annesine yılbaşı hediyesi olarak araba aldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

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Al Nassr'ın golcüsü, annesine yılbaşı hediyesi olarak Porsche Cayenne aracını aldı. Bu hediyeyi annesine Ronaldo'nun oğlu Junior Ronaldo verdi. O esnada Maria Dolores Aveiro, gözyaşlarına hakim olamadı.

SADECE ANNESİNE DEĞİL...

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Cristiano Ronaldo, Brezilyalı şarkıcı Luan Santana'ya, yılbaşı partisine geldiği için teşekkür etmek amacıyla bir Rolex hediye etti.

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