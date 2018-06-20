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Cristiano Ronaldo Avrupa ülkesi adına en çok gol atan oyuncu oldu!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 20.06.2018 17:06 | Son Güncelleme

Portekiz'i Fas karşısında 1-0 öne geçiren Cristiano Ronaldo, milli maçlardaki gol sayısını 85'e çıkardı ve bir Avrupa ülkesi formasıyla en çok gol atan oyuncu oldu. Bu istatistiğiyle de Portekizli, Macar efsanesi Ferenc Puskas'a ait 62 yıllık rekoru tarihe gömdü.

Cristiano Ronaldo Avrupa ülkesi adına en çok gol atan oyuncu oldu!

Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, ihtişamlı kariyerindeki rekorlara bir yenisini ekledi.

Dünya Kupası'nda Fas ile oynanan B Grubu maçının henüz 4. dakikasında fileleri havalandıran Ronaldo, Portekiz formasıyla gol sayısını 85'e çıkararak, tarihte bir Avrupa ülkesi adına en fazla gole sahip futbolcu unvanının yeni sahibi oldu. Portekizli, Macar futbolunun efsane ismi Ferenc Puskas'ın 62 yıllık rekorunu tarihe gömdü.

Bu alanda daha önceki rekor 84 golle Macaristan futbolunun efsane ismi Ferenc Puskas'a aitti. Puskas bu gol sayısına 85 milli maçta ulaşmıştı.

2018 Dünya Kupası'nda oynadıkları ilk maçta İspanya filelerine üç gol gönderen 33 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası tarihinin hat-trick yapan en yaşlı futbolcu olmuştu.

Dünya çapında milli formayla en fazla gole sahip futbolcu ise, İran ile çıktığı 149 maçta 109 kez fileleri havalandıran Ali Daei.

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