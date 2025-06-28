Cristiano Ronaldo bunu da yaptı! Futbolu bırakıp, teknik direktörü seçti!

Al Hilal'in eski teknik direktörü Jorge Jesus, Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo'nun isteğiyle bir kez daha sahne alıyor.

AL HİLAL'DEN AYRILMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Al Hilal ile yollarını ayıran Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu. Al Nassr'ın kendisine yaptığı teklifi kabul eden Jorge Jesus, resmi açıklamanın yapılmasının ardından göreve başlayacak.

CRISTIANO RONALDO İSTEDİ

Al Nassr ile geçtiğimiz günlerde sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, sözleşmesine teknik direktör seçebilme maddesi de koydurmuştu. Bu maddeyi kullanan Ronaldo, teknik direktör olarak Jorge Jesus'un takımın başına getirilmesini istedi. Al Nassr yönetimi, Jorge Jesus ile görüşerek kısa sürede anlaşma sağladı. Jorge Jesus, daha önce Al Hilal ile önemli başarılara imza atmış ve bölgedeki futbol kültürüne olan hakimiyetiyle dikkat çekmişti.