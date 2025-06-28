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Cristiano Ronaldo bunu da yaptı! Futbolu bırakıp, teknik direktörü seçti!

Suudi Arabistan futbolunda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzalayan Al Nassr, teknik direktörlük seçiminde Cristiano Ronaldo'nun karar vereceğini, yeni sözleşmesinde yer alan maddeyle Portekizli yıldıza bırakmıştı. Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın başına Jorge Jesus'un getirilmesini istedi ve Suudi Arabistan kulübü Jorge Jesus ile anlaşma sağladı.

Cristiano Ronaldo bunu da yaptı! Futbolu bırakıp, teknik direktörü seçti!
Emre Şen

Al Hilal'in eski teknik direktörü Jorge Jesus, Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo'nun isteğiyle bir kez daha sahne alıyor.

AL HİLAL'DEN AYRILMIŞTI

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Geçtiğimiz aylarda Al Hilal ile yollarını ayıran Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu. Al Nassr'ın kendisine yaptığı teklifi kabul eden Jorge Jesus, resmi açıklamanın yapılmasının ardından göreve başlayacak.

CRISTIANO RONALDO İSTEDİ

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Al Nassr ile geçtiğimiz günlerde sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, sözleşmesine teknik direktör seçebilme maddesi de koydurmuştu. Bu maddeyi kullanan Ronaldo, teknik direktör olarak Jorge Jesus'un takımın başına getirilmesini istedi. Al Nassr yönetimi, Jorge Jesus ile görüşerek kısa sürede anlaşma sağladı. Jorge Jesus, daha önce Al Hilal ile önemli başarılara imza atmış ve bölgedeki futbol kültürüne olan hakimiyetiyle dikkat çekmişti.

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