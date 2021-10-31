SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Cristiano Ronaldo'dan 7 yıl sonra bir ilk!

Cristiano Ronaldo'dan 7 yıl sonra bir ilk!

31.10.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'ın Tottenham'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol ve bir asist yapan Cristiano Ronaldo, 7 yıl sonra bir ilki başardı. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo'dan 7 yıl sonra bir ilk!
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United deplasmanda Tottenham'ı 3-0'lık skorla geçerken, Cristiano Ronaldo da 7 yıl sonra bir ilki başardı.

Karşılaşmada bir gol bir asist ile oynayan Portekizli yıldız, bir Premier Lig maçında hem gol atıp hem asist yapan en yaşlı futbolcu olma rekorunu egale etti.

RONALDO'DAN ÖNCE DROGBA

Ronaldo bu istatistiğe 36 yaş, 267 günlükken ulaşırken, Portekizli yıldızdan önce Drogba da 7 yıl önce aynı istatistiğe ulaştı.

YİNE TOTTENHAM, YİNE 3-0!

Drogba, Aralık 2014'te Chelsea'nin Tottenham'ı kendi sahasında 3-0 yendiği maçta 36 yaş, 267 günlükken bir gol atıp bir asist yapma başarısı gösterdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rüya görünce yaptırmaya karar verdi! "Şimdi herkes dua ediyor"Rüya görünce yaptırmaya karar verdi! "Şimdi herkes dua ediyor"
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Chelsea 3 puanı 3 golle aldıChelsea 3 puanı 3 golle aldı
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tatilciler akın etti! Otellerde boş yer kalmadı

Tatilciler akın etti! Otellerde boş yer kalmadı

Kritik görüşme sona erdi

Kritik görüşme sona erdi

Sevenleri şokta! Gelen haber kahretti

Sevenleri şokta! Gelen haber kahretti

Bu sezonki en iyi performansına imza attı

Bu sezonki en iyi performansına imza attı

Rıdvan Dilmen: Nerede çokluk...

Rıdvan Dilmen: Nerede çokluk...

Volkan Demirel canlı yayında adeta çıldırdı!

Volkan Demirel canlı yayında adeta çıldırdı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ülkede skandal! Görevine son verildi

Ülkede skandal! Görevine son verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Skandal olay sonrası ilk açıklama geldi

Skandal olay sonrası ilk açıklama geldi

Prens Selman'dan rekor transfer

Prens Selman'dan rekor transfer

Fenerbahçe'de beklenen oldu! Ayrılık kararı

Fenerbahçe'de beklenen oldu! Ayrılık kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.