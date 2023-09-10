SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Cristiano Ronaldo'dan alkışlanacak hamle! Fas'taki depreme sessiz kalmadı

Cristiano Ronaldo'dan alkışlanacak hamle! Fas'taki depreme sessiz kalmadı

10.09.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Fas'ın Marakeş şehrindeki otelinin kapılarını depremzedelerin kullanımına açtı. Dünyaca ünlü futbolcunun bu hamlesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem sonrası tüm dünyadan Fas'a büyük yardımlar yapılıyor. Ronaldo da bu yardımlara katılarak depremzedelere yardım eli uzattı.

YARDIM ELİNİ UZATTI

Screenshot_1

Deprem felaketi sonrası Fas'taki otelinin kapılarını depremzedelere açan Cristiano Ronaldo, buraya gelecek hiçbir insandan para alınmayacağını açıkladı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Ronaldo'nun bu hamlesi sosyal medyada büyük beğeni topladı. Portekizli oyuncu otel yardımının yanında depremzedelere para yardımı da yapacağı gelen haberler arasında.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Enkaz altından zirveye''''Enkaz altından zirveye''
Pepe transferini KAP'a bildirdiler!Pepe transferini KAP'a bildirdiler!
Fatih Terim'e anlamlı hediye! Duygulandırdı...Fatih Terim'e anlamlı hediye! Duygulandırdı...
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Fas Futbolcu uz portekizli

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.