Cristiano Ronaldo'dan alkışlanacak hamle! Fas'taki depreme sessiz kalmadı

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem sonrası tüm dünyadan Fas'a büyük yardımlar yapılıyor. Ronaldo da bu yardımlara katılarak depremzedelere yardım eli uzattı.

YARDIM ELİNİ UZATTI

Deprem felaketi sonrası Fas'taki otelinin kapılarını depremzedelere açan Cristiano Ronaldo, buraya gelecek hiçbir insandan para alınmayacağını açıkladı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Ronaldo'nun bu hamlesi sosyal medyada büyük beğeni topladı. Portekizli oyuncu otel yardımının yanında depremzedelere para yardımı da yapacağı gelen haberler arasında.

