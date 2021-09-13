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Cristiano Ronaldo'dan CZN Burak'a teklif! Ortak oluyorlar

13.09.2021 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Restoran zinciri sahibi olan Türk aşçı Burak Özdemir (CZN Burak), Cristiano Ronaldo'dan ortaklık teklifi aldı. Burak Özdemir, "Cristiano Ronaldo ağabey ile görüşme halindeyiz. Bana 'İngiltere'ye gel' dedi. Bana o ısrar etti" diye konuştu.

Cristiano Ronaldo'dan CZN Burak'a teklif! Ortak oluyorlar

İspanya La Liga, dünyada tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine destek olması amacıyla anlaştığı 100'den fazla sosyal medya fenomeninden (influencer) biri olan Burak Özdemir(CZN Burak), La Liga'nın davetlisi olarak gittiği Madrid'de açıklamalar yaptı.

"PROJELER YAPALIM"

Türk fenomen, La Liga ile olan ilişkisini "Gıda evrensel olduğu için futbol da evrensel. La Liga bana ulaştığında 'Burak sen yaptığın yemeklerle dünyanın dört bir tarafına Türk mutfağını tanıtıyorsun. Biz de İspanyollar olarak futbolla ünlüyüz, futbolu çok seviyoruz. Bu ikisini birleştirelim, ortak projeler yapalım.' dediler" sözleriyle anlattı.

"BİZİ ORADA DA GÖREBİLİRSİNİZ"

İngiltere'den Manchester ile de görüştüğünü vurgulayan Özdemir, "Cristiano Ronaldo abi benim arkadaşım. Kendisiyle Dubai'deki restoranıma geldiğinde tanıştık. Bana o ısrar etti. 'Burak İngiltere'ye gel.' dedi. Görüşme içerisindeyiz. İnşallah yakında orada da bizi görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.


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Cristiano Ronaldo Manchester United CZN Burak
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