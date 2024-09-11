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Cristiano Ronaldo'dan eski hocası Erik Ten Hag'a sert eleştiriler! ''Manchester United Teknik Direktörü bunu söyleyemez...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
11.09.2024 23:53
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Kariyerine Al-Nassr'da devam eden Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, eski takımının teknik direktörü Erik Ten Hag'ın yaptığı açıklamalar hakkında eleştirici şekilde konuştu.

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag'a sert eleştirilerde bulundu.

kulübün futbol dünyasının en büyük başarıları için yeniden rekabet edebilmesi adına "her şeyin yeniden inşa edilmesi" gerektiğini söyleyen Ronaldo ifadelerine şöyle devam etti;

''YAPILANMAYA GİRMESİ GEREKİYOR''

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Manchester United'ın eski futbolcularından Rio Ferdinand'ın podcastine konuk olan Ronaldo, Erik ten Hag'ın Manchester United'ın şampiyonluk mücadelesiyle ilgili söylediği sözlerin yanlış olduğunu ifade etti.

"Manchester United'ın yeniden bir yapılanmaya girmesi gerekiyor. Erik ten Hag ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veremeyeceklerini söylüyor. Manchester United teknik direktörü bunu söyleyemez." açıklamasında bulundu.

''MANCHESTER UNITED TEKNİK DİREKTÖRÜ BUNU SÖYLEYEMEZ''

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Ronaldo ayrıca, "Belki o durumda olmayabilirsiniz ancak bunu söylememelisiniz. 'Deneyeceğiz, denemek zorundayız' diyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

''FUTBOLDAN ANLAYAN İNSANLARIN YÜZDE 99'U...''

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"Siz [Rio Ferdinand] ya da Roy Keane ya da Paul Scholes ya da Gary Neville, her neyse, Sir Alex Ferguson gibi yapamazsınız. Bilgi olmadan bir kulübü yeniden inşa edemezsiniz. Ofiste çalışan adamlar değil, onlar anlar. Futboldan anlayan insanlar, yüzde 99 soyunma odasında olan insanlardı. Oyuncularla nasıl başa çıkacaklarını bilirler. Bu işlerden anlayan insanlar. Bu yüzden Ruud'un yardımcı olacağına inanıyorum çünkü kulübün içindeydi. Kulübü tanıyor. Taraftarları tanıyor. Eğer hoca onu dinlerse, bence kulübü biraz daha geliştirebilirler."

SORUNLAR YAŞAMIŞTI

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Manchester United'a 2021'de dönen Ronaldo, Erik ten Hag'la yaşadığı sorunların ardından 2022'nin kasım ayında takımdan ayrıldı.

İngiliz deviyle iki farklı dönemde forma giyen yıldız futbolcu, 346 maça çıkarken 145 gol ve 64 asist kaydetti.

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Cristiano Ronaldo Manchester United erik ten hag ingiltere premier lig
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