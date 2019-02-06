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Cristiano Ronaldo'dan James Rodriguez telefon: Buraya gel

İTALYA HABERLERİ  | 06.02.2019 08:00 | Son Güncelleme

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, eski takım arkadaşı James Rodriguez'i Torino ekibine transferi için ikna etmeye çalışıyor.

Cristiano Ronaldo'dan James Rodriguez telefon: Buraya gel

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Marcelo'nun ardından bir transfer talebinde daha bulundu. Marcelo ile Juventus'ta birlikte forma giymek isteyen Cristiano Ronaldo'nun hedefinde yeni ismin James Rodriguez olduğu belirtildi. İtalya basınında yer alan habere göre; Ronaldo, şu an Bayern Münih'te kiralık olarak oynayan Real Madrid'in futbolcusu James Rodriguez için harekete geçti.

Haberde; Portekizli oyuncunun, Rodriguez ile sık sık telefon görüşmesi yaptığı ve Juventus'a transferi konusunda ikna etmeye çalıştığı kaydedildi. Real Madrid ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Kolombiyalı futbolcu, bu sezon Bayern Münih'te 14 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı. (SPORX)

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cristiano ronaldo marcelo juventus İtalya serie a

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