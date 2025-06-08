Cristiano Ronaldo'dan rakip oyuncuya ilginç hareket! Hakem arkasını döner dönmez kulağına yapıştı

UEFA Uluslar Ligi final mücadelesinde Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Mikel Oyarzabal'a yaptığı hareket sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

HAKEM VAR'A GİTTİ VE GOLÜ VERDİ

Nuno Mendes'in attığı golün incelenmesini için VAR'dan haber bekleyen maçın hakemi, Ronaldo ve Oyarzabal'a pozisyonu anlattı. VAR'dan gelen haber sonrası Nuno Mendes'in golü geçerli sayıldı.

HAKEM ARKASINI DÖNER DÖNMEZ...

Cristiano Ronaldo, maçın hakeminin golü vermesinin ardından Oyarzabal'ın kulağına ufak bir dokunuşta bulundu. Ronaldo'nun ufak da olsa fiziksel teması sosyal medyada gündem oldu.