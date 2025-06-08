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Cristiano Ronaldo'dan rakip oyuncuya ilginç hareket! Hakem arkasını döner dönmez kulağına yapıştı

UEFA Uluslar Ligi final mücadelesinde Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında skoru dengeye getiren golü atan Portekiz'de Ronaldo'nun hareketi sosyal medyada gündem oldu. Nuno Mendes'in golünün VAR'da incelendiği anda Mikel Oyarzabal ile konuşan Ronaldo ufak bir tartışma yaşadı. Maçın hakeminin golü VAR kararıyla vermesinin ardından Ronaldo, rakip oyuncunun kulağına ufak bir dokunuşta bulundu. Ronaldo'nun o anları sosyal medyada gündem oldu.

Cristiano Ronaldo'dan rakip oyuncuya ilginç hareket! Hakem arkasını döner dönmez kulağına yapıştı
Emre Şen
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 40 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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UEFA Uluslar Ligi final mücadelesinde Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Mikel Oyarzabal'a yaptığı hareket sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

HAKEM VAR'A GİTTİ VE GOLÜ VERDİ

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Nuno Mendes'in attığı golün incelenmesini için VAR'dan haber bekleyen maçın hakemi, Ronaldo ve Oyarzabal'a pozisyonu anlattı. VAR'dan gelen haber sonrası Nuno Mendes'in golü geçerli sayıldı.

HAKEM ARKASINI DÖNER DÖNMEZ...

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Cristiano Ronaldo, maçın hakeminin golü vermesinin ardından Oyarzabal'ın kulağına ufak bir dokunuşta bulundu. Ronaldo'nun ufak da olsa fiziksel teması sosyal medyada gündem oldu.

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