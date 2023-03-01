'Cristiano Ronaldo diyeti beni öldürecekti!' Brezilyalı yıldız Gabriel Menino'dan flaş itiraf!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, kariyerinin son dönemini Suudi Arabistan'da geçirmeyi tercih etmiş ve Al Nassr'a imza atmıştı. Futbolu ve yaşantısıyla genç futbolcuların rol model olarak gördüğü Ronaldo, kendine özel diyet programlarıyla da sık sık gündeme geliyordu.

Brezilya ekiplerinden Palmeiras'ın 22 yaşındaki futbolcusu Gabriel Menino da Portekizli yıldızın yolundan gitmeyi tercih etti ancak başarılı olamadı.

Takımında kendisini göstermek istediği için Ronaldo'nun özel diyet programını uygulamaya çalıştığını söyleyen orta saha oyuncusu Menino, yaşadıklarını şöyle anlattı;

"İŞLERİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİM"

"Kilom hep aynıydı ve biraz daha kilo vererek kas kütlemi artırmak istedim. Kulübün beslenme uzmanıyla konuştum ve Cristiano Ronaldo'nun diyetini uygulamak istediğimi söyledim."

"2 OYUNCU SAKATLANDI VE SIRA BANA GELDİ"

"Oynadığım mevkide üçüncü seçenektim ve kendimi göstermeyi planlıyordum. Diyete başladığım gün mevkimde yer alan 2 oyuncu sakatlandı. Diyet; kahvaltıda 1 yumurta + gıda takviyesi, antrenmandan önce gıda takviyesi, öğle yemeğinde balık ve salata, öğleden sonra atıştırmalık olarak yine gıda takviyesi, akşam yemeğinde yine balık ve salata, yatmadan önce de gıda takviyesini içeriyordu."

"KENDİ KENDİME 'ÖLECEĞİM' DEDİM"

"Karşılaşmaya ilk 11'de başlayacaktım, çok istekliydim. Maç öncesi ısınmaya çıktıktan 5 dakika sonra koşamadığımı fark ettim, 'Öleceğim' dedim. Dayanamadım, kendimi yere bıraktım. Teknik direktörüme oynamak istemediğimi ve beni değiştirmesi gerektiğini söyledim."

