Cristiano Ronaldo, Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile futbola damga vuran isimlerin başında geliyor. Ronaldo, art arda oynanan 6 maçta gol atamadı. Bu durum şaşkınlık yaratırken Cristiano Ronaldo flaş bir karar aldı. Peki Cristiano Ronaldo futbolu bırakıyor mu? Emeklilik kararı mı aldı? Manchester United FC'den ayrılacak mı? Cristiano Ronaldo kimdir? Kaç yaşında futbola başladı? Cristiano Ronaldo'nun aldığı karar, kariyeri ve biyografisine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

CRİSTİANO RONALDO FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

Cristiano Ronaldo, bireysel performansı düşüşe geçti. Manchester United'da oynayan yıldız oyuncu futbol kariyerini noktalamayı düşünüyor.

CRİSTİANO RONALDO EMEKLİLİK KARARI MI ALDI?

37 yaşındaki oyuncunun 42 yaşın a geldiğinde futbolu bırakmak istediği öğrenildi. Cristiano Ronaldo artık yorgun hissediyor ve futboldan eskisi kadar keyif almıyor.

CRİSTİANO RONALDO KİMDİR?

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 5 Şubat 1985 tarihinde Funchal, Madeira, Portekiz'de dünyaya geldi.

Futbola 1993 senesinde Andorinha altyapısında başlayan Ronaldo, buradaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve 1997 senesinde Sporting Lizbon altyapısına geçti. İlk profesyonel sözleşmesini de 2002 senesinde Sporting Lizbon ile imzaladı.

Burada sadece bir sezon forma giyen Ronaldo, kendine has oyun yapısı, topa olan hakimiyeti, çalım yeteneği ve ölü yaprak vuruşu stilinde kullandığı frikiklerle çok kısa bir süre içerisinde ünlenmeye başladı ve İngiliz devi, dünyanın en köklü futbol kulüplerinden Manchester United'ın dikkatini çekti.

2003 senesinde gerçekleştirilen 12.24 Milyon Sterlin karşılığındaki bu transfer sonrası, 6 sezon bu takımda forma giyen Ronaldo, 2003-09 yılları arasında forma şansı bulduğu 196 maçta 84 gol atarak katkıda bulunduğu takımıyla tam 10 Kupa kaldırdı. Bu kupalar;

2008 senesinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası

2008 senesinde FIFA Şampiyonlar Ligi

2007-08-09 yıllarında olmak üzere üç Lig Şampiyonluğu

2006-09 yıllarında olmak üzere iki EFL Cup

2007-08 yıllarında olmak üzere iki FA Community Shield

2004 senesinde FA Cup

Manchester United ile kazanılan bu başarılar sonrasında artık dünya genelinde tanınan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cristiano Ronaldo, doğal olarak dünyanın diğer dev kulüplerinin de dikkatini çekmişti.

Ve 2009 senesinde, 110 yılı aşkın tecrübesiyle sadece oynadığı ligin değil, dünya genelinde 'dev' olarak adlandırılan Real Madrid'e 94 milyon € bonservis bedeliyle transfer oldu.

2009 senesinden bu yana, Real Madrid formasıyla çıktığı 250'yi aşkın maçta 280'den fazla rakip ağları havalandırmayı başaran Cristiano Ronaldo, takımıyla beraber;

2014 ve 2016 yıllarında olmak üzere iki FIFA Dünya Kulüpler Kupası

2014-16-17 yıllarında olmak üzere üç UEFA Şampiyonlar Ligi

2014-16-17 yıllarında olmak üzere üç UEFA Süper Kupası

2012-17 yıllarında olmak üzere iki La Liga Şampiyonluğu

2012-17 yıllarında olmak üzere iki Supercopa

2011-14 yıllarında olmak üzere iki Copa del Rey olmak üzere 14 kupa kazandı.

Ayrıca, genç yaşlarında Milli Takım heyetinin de dikkatini çekmeyi başaran Ronaldo, 2001 senesinde Portekiz U-16 takımında forma giydi.

2003 senesinde Portekiz Milli Futbol Takımı'nın as kadrosunda forma giydi.

CRİSTİANO RONALDO FUTBOLA KAÇ YAŞINDA BAŞLADI?

Küçük yaşlardan itibaren futbol oynamaya başlayan Ronaldo’ya babası, bir Ronald Reagan hayranı olmasından ötürü ”Ronaldo” ismini vermiştir. Henüz 8 yaşında iken futbola olan ilgisi annesi tarafından keşfedilen Ronaldo, küçük yaşta futbol oynamaya başlamıştır. 8 yaşında iken Andorinha’da amatör olarak oynamaya başlayan Ronaldo, 1995 yılında 10 yaşında iken Nacional takımına imza atmıştır.

