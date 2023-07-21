Cristiano Ronaldo, hocası Castro'ya '5 dakika daha oynamak istiyorum' dedi, ortalık karıştı!

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr formasıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Kariyerinin sonlarına doğru yaklaşan Portekizli isim, Benfica maçında yaptığı hareketle gündeme geldi.

OYUNDAN ÇIKMAK İSTEMEDİ

Hocasının Ronaldo'yu oyundan almak isteği Portekizli oyuncuyu bir hayli sinirlendirdi. O anlar kameralara yansırken, Ronaldo'nun el hareketi dikkat çekti.

HOCASI SÖZ GEÇİREMİYOR MU?

Ronaldo'nun oyundan çıkmak istememesi sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu. Yaptığı hareketin ardından sahada kalmaya devam eden Ronaldo için Suudi Arabistanlı taraftarlar bir hayli tepkili. Takımda tek sözü geçen ismin Ronaldo olmasından rahatsız olan taraftarlar, teknik direktörün daha önemli bir şekilde üstünlük kurması gerektiğine inanıyor.

