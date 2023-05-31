Cristiano Ronaldo ile Anderson Talisca soyunma odasında kavga etti! Takım arkadaşları zor ayırdı, stadyumu terk etti...

Suudi Arabistan Pro Lig 2022-2023 sezonunda Al Ittihad, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ronaldo'yu alarak büyüt bir yatırım yapmasına rağmen kupaya ulaşamayan Al Nassr'da sinirler gerilmiş durumda...

16 MAÇTA 14 GOL ATTI

Portekizli yıldız Ronaldo, 16 lig maçında 14 gol kaydederken, 2 kez Kral Kupası, 1 kez de Suudi Süper Kupa’da mücadele etme başarısı gösterdi.

TALISCA İLE KAVGA ETTİLER

Şampiyonluğu kaptırmadan önceki son maçlarında yaşanan penaltı pozisyonunda tartışan ikilinin atışması kameralara yansımıştı. Gol krallığı yarışında Ronaldo'dan önde olan Talisca, penaltı atışlarını kendinin kullanması gerektiğini söyleyince ortalık karıştı. Saha içinde tartışmaya başlayan ikilinin gerginliği soyunma odasında da devam etti. Ronaldo'nun Talisca'ya öfkelenerek, "Sen kimsin? Benimle saha içinde böyle konuşamazsın. Bu takımın kuralları var ve buna uymak zorundasın" dediği öğrenildi.

TALISCA'NIN ÖFKESİ DİNMEDİ

Ronaldo'nun bu sözlerine rağmen öfkesi dinmeyen Talisca gerginliği iyice arttırdı. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle zor da olsa sakinleşen Brezilyalı oyuncu stadyumu terk etti. Oyuncularının tartışmasından rahatsız olan Al Nassr yönetimi ise ikisinden birini takımdan göndermeye karar verdi.



