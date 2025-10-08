SPOR

Cristiano Ronaldo ilk kez futbolu bırakacağı tarihi açıkladı! Hayranlarını tedirgin eden sözler...

Al Nassr'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. 40 yaşına gelen Ronaldo, futbolu bırakacağı tarih için hayranlarına ipucu verdi.

Emre Şen
Kariyerine Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında devam eden Cristiano Ronaldo, birkaç yıl daha futbolun içinde olacağını duyurdu ve emekliliği için konuştu.

"BİRKAÇ YIL DAHA AMA DAHA FAZLA DEĞİL"

40 yaşındaki yıldız futbolcu, "Çok değil, birkaç yıl daha oynamaya devam etmek istiyorum. Önemli olan anın tadını çıkarmak. Oynayacak çok fazla yılım kalmadığını biliyorum ama elimdeki az zamanı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum." dedi ve futbolu bırakacağı tarih hakkında ipucu verdi.

"NEDEN DEVAM ETMEYEYİM?"

Sözlerine devam eden Ronaldo, "Dürüst olmak gerekirse, hala iyi işler çıkarıyorum. Kulübüme ve milli takıma yardımcı oluyorum. Neden devam etmeyeyim? Emekli olduğumda, her şeyimi verdiği için tatmin olmuş olarak bırakacağımdan eminim." diye konuştu.

