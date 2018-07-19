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Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar

İSPANYA HABERLERİ  | 19.07.2018 09:38 | Son Güncelleme

Real Madrid'den ayrılarak Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, İspanya'da sahip olduğu her şeyi elden çıkarıyor.

Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar

Correio do Manha'nın "Ronaldo, İspanya'daki her şeyi satıyor" başlıklı manşetiyle duyurduğu haberde, Ronaldo'nun İspanya'da yaşadığı vergi kaçakçılığı sorunlarını bu yöntemle bitirmeyi planladığını iddia ediyor.

33 yaşındaki yıldız, 2009 yılında Manchester United'dan ayrıldığı dönemdeki süreci yapıyor gibi görünüyor. Ronaldo, 4.5 milyon Euro'ya satın aldığı Manchester'daki evini 20 milyon Euro'ya satmıştı.

22 lüks araba filosunu da İtalya'ya taşıyacak olan Ronaldo'nun Portekiz'in çeşitli yerlerinde de evleri bulunuyor.

Bin metrekarelik bir alanda bulunan Ronaldo'nun yeni villası, üç katlı ve sekiz yatak odasına sahip. Torino tepelerinde yer alan ev ayrıca iki gizli giriş ile birlikte bir kapalı yüzme havuzuna sahip...

CR7 HOTEL

CR7 HOTELİ NE OLACAK?
Ronaldo gerçekten İspanya ile olan ilişkileri kesmek istiyorsa Madrid'de planladığı CR7 adlı yeni oteli inşaasını durdurmak zorunda kalacak. Pestana Group ile bir ortaklık yürüten Ronaldo'nun projesi şehrin merkezinde yer alıyor. (NTVSpor)

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Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo real madrid İspanya juventus

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