Ronaldo, Juventus'ta açılışı dubleyle yaptı

İtalya Serie A'nın 4. hafta maçında Juventus ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Juve'nin ev sahipliğini yaptığı karşılaşmada ilk 45 dakika golsüz sona erdi.

İkinci yarıda dengeyi bozan Cristiano Ronaldo oldu. 50. dakikada rakip fileleri havalandıran yıldız oyuncu, Opta'nın verilerine göre 28. şutunda Serie A'da ilk golüne ulaştı.

Dakikalar 65'i gösterdiğinde Emre Can'ın pasını asiste çeviren Cristiano Ronaldo bir gol daha bularak takımına 3 puanı getiren isim oldu. Konuk ekibin duraklama anlarında Khouma Babacar ile bulduğu gol puan için yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından Juve 4'te 4 yaparken, Sassuolo sezonun ilk yenilgisini aldı. Juve, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü deplasmanda Valencia ile karşılaşacak.

