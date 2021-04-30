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Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılıyor

30.04.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılmak için menajeri Jorge Mendes ile konuştu. Mendes'in gideceği ilk adres Manchester United.

Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılıyor

Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılmak istiyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Ronaldo, Juventus'tan ayrılmak için menajeri Jorge Mendes'e direktif verdi. Mendes'in gelecek sezon kendisine yeni kulüp bulmasını isteyen Ronaldo, Juventus'ta mutsuz olduğunu duyurdu.

36 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun aldığı 31 milyon Euro'luk net maaşı nedeniyle gidebileceği adresin sınırlı olduğu, Florentino Perez'in de Real Madrid kapısını kapattığı belirtildi. Portekizli süperstar için şu an tek adresin Manchester United olduğu ve Mendes'in de İngiliz deviyle görüşeceği ifade edildi.

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Ronaldo'nun bu kararı Juventus'un Porto'ya elendiği maçtan sonra aldığı ve artık kulüpte de mutsuz olduğu vurgulandı. 2003'te 19 milyon Euro karşılığı Sporting'ten Manchester United'a transfer olan Ronaldo, 2009'da 94 milyon Euro'ya Real Madrid'in yolunu tuttu. Portekizli star, 2018'de ise 117 milyon Euro bonservisle Juventus'a imza attı. Ronaldo, bu sezon 39 resmi maçta giydiği Juventus formasıyla 32 gol atıp 4 asist yaptı.

(SPORX)


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Juventus
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come to BEŞİKTAŞ-K :)
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