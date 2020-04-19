Cristiano Ronaldo karantina kurallarını bir kez daha yok saydı!

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almayı sürdürürken, salgın tedbirleri kapsamında vatandaşlar da sosyal izolasyona devam ediyor.
Koronavirüs nedeniyle ülkesi Portekiz'in Madeira Adası'nda bulunan bir villada ailesiyle birlikte kalan Cristiano Ronaldo, yeğeni Alicia Aveiro'nun 21. yaş gününe katılarak karantina kurallarını yok saydı.
Geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen Alicia Aveiro'nun 21. yaş günü partisine Ronaldo'nun yanı sıra felç geçiren annesi Dolores Aveiro da katıldı. Ronaldo'nun kardeşi Elma, sosyal medya hesabından fotoğrafları "Bu sevgili yeğenimin doğum günüydü. Aile, arkadaşlar, aşk hepsi bir arada" notuyla paylaştı.
Daha önce de yaptığı çeşitli davranışlarla karantina yasağını delen Ronaldo'ya hayranları tarafından tepki gösterildi. Karantina günlerinde oldukça rahat tavırlar sergilemesi olumsuz karşılandı.
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