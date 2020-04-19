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Cristiano Ronaldo karantina kurallarını bir kez daha yok saydı!

İTALYA HABERLERİ  | 19.04.2020 19:31 | Son Güncelleme

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeğeni Alicia Aveiro'nun 21. doğum günü için diğer aile fertleriyle bir araya geldi.

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almayı sürdürürken, salgın tedbirleri kapsamında vatandaşlar da sosyal izolasyona devam ediyor.

Koronavirüs nedeniyle ülkesi Portekiz'in Madeira Adası'nda bulunan bir villada ailesiyle birlikte kalan Cristiano Ronaldo, yeğeni Alicia Aveiro'nun 21. yaş gününe katılarak karantina kurallarını yok saydı.

AİLE FERTLERİYLE BİRARAYA GELDİ

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Geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen Alicia Aveiro'nun 21. yaş günü partisine Ronaldo'nun yanı sıra felç geçiren annesi Dolores Aveiro da katıldı. Ronaldo'nun kardeşi Elma, sosyal medya hesabından fotoğrafları "Bu sevgili yeğenimin doğum günüydü. Aile, arkadaşlar, aşk hepsi bir arada" notuyla paylaştı.

HAYRANLARINDAN TEPKİ YAĞDI

Daha önce de yaptığı çeşitli davranışlarla karantina yasağını delen Ronaldo'ya hayranları tarafından tepki gösterildi. Karantina günlerinde oldukça rahat tavırlar sergilemesi olumsuz karşılandı.


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