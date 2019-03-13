Cristiano Ronaldo, maç sonu yaptığı hareketle Diego Simeone'ye gönderme yaptı

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un Atletico Madrid'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Cristiano Ronaldo'dan Diego Simeone'ye yanıt geldi.
İlk maçı 2-0 kazanan Atletico Madrid'de Arjantinli teknik adam Simeone, golün ardından olay yaratan bir hakem yapmış ve sonrasında özür dilemişti.
Cristiano Ronaldo ise hat-trik yaptığı maçta üçüncü golün sevincini yaşarken Diego Simeone'nin yaptığı hareketin aynısını yaptı.
RONALDO: ÖZEL BİR GECE OLDU
Cristiano Ronaldo, Atletico Madrid'i hat-trick yaparak 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.
İşte Cristiano Ronaldo'nun açıklamaları;
"Özel bir gece oldu. Sadece goller için değil, takım ve onların inanılmaz tutumu için. Şampiyonlar Ligi'nde ihtiyaç duyduğumuz ziyhinyet bu. Doğru yoldayız. Juventus, beni böyle büyülü gecelerin yaratılmasına yardım etmem için getirdi. Bu yüzden buraya geldim. Atletico Madrid güçlü bir takım ama biz de güçlüyüz ve turu geçmeyi hak ettiğimizi kanıtladık."
"DAHA ÇOK ERKEN"
"Final hakkında konuşmak için daha çok erken. Adım adım ilerlemeliyiz."
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