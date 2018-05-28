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Cristiano Ronaldo Manchester United'ın teklifini kabul etti!

İSPANYA HABERLERİ  | 28.05.2018 14:04 | Son Güncelleme

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takımından ayrılmaya hazırlanıyor. Eski takımı Manchester United'a dönmeyi planlayan Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesinden sonra yaptığı açıklamalarla ayrılık sinyali vermişti.

Cristiano Ronaldo Manchester United'ın teklifini kabul etti!

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Cristiano Ronaldo Premier Lig’e dönüş için Manchester United’ın teklifini kabul etti. Portekizli yıldızın daha önce United’a söz verdiğini ve bu nedenle Manchester’a gideceğini iddia etti.

Manchester United’ın teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho, 3 sezon boyunca Real Madrid’te Cristiano Ronaldo ile çalıştı. Portekizliler, burada bir LaLiga, bir İspanya Süper Kupa bir de İspanya Kral Kupası kazanma başarısı gösterdi. Ayrıca aynı ülkenin vatandaşı olan ikili, Manchester’da tekrardan aynı takımda başarı yakalamak için beraber çalışmaya yakın.

Öte yandan Paris Saint-Germain’in de Ronaldo’yu kadrosunda görmek istediği biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
real madrid cristiano ronaldo Manchester United

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
son iki maçta ondan asılmadı demek
FENERBAHÇE BAŞKAN RONALDO YU AL İŞTE
Morinho gibi bir futbol katiliyle çalışırsan yazık olur gitme be adam 1-0 cı başka skor bilmiyor
paranın altında kalacak ünlü futbolcu
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