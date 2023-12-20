Cristiano Ronaldo'nun geleceği için verdiği karar herkesi şaşırttı! Kariyerinin son imzasını atıyor

İngiliz ekibi Manchester United'dan ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yolunu tutan ve kariyerine burada devam eden Ronaldo için beklenmedik bir iddia ortaya atıldı.

Arabistan ekibinden ayrılacağı konuşulan Ronaldo için İngiliz basınında bu söylentilerin tam tersi yönde bir iddia gündeme geldi.

KARARINI VERDİ

İngiliz basınında yer alan habere göre kariyerine Al-Nassr'da devam etmeyi düşünüyor. Portekizli yıldız, yeni sözleşme için Al Nassr'a yeşil ışık yaktı. Ronaldo, Arap ekibiyle mevcut sözleşmesini 2027'ye kadar uzatacak imzayı atacak.

SON İMZASI...

Ronaldo'nun Al-Nassr ile yapacağı bu sözleşmenin aktif futbolculuk kariyerindeki son imzası olması beklenirken, Portekizli'nin son imzası için Suudi Arabistan'ı tercih etmesi şaşkınlık yarattı.





