Cristiano Ronaldo'nun Mbappe'ye yaptığı yorum beğeni rekoru kırdı!

PSG'den ayrılarak Real Madrid'e transfer olan ve bu transferle büyük ses getiren Mbappe'ye bir destek mesajı da Cristiano Ronaldo'dan geldi.

RONALDO İLE OLAN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

PSG'den serbest transfer olarak İspanyol devine katılan ve beş yıllık bir sözleşmeye imza atan Mbappe, Instagram'da çocukken Madrid formasıyla çekilmiş bir dizi fotoğrafını paylaştı ve hayalinin gerçekleştiğini söyledi. Fotoğraflardan birinde genç Mbappe, Madrid'de oynadığı dönemde Ronaldo ile birlikte görülüyordu.

INSTAGRAM REKORU KIRDI!

Mbappe'nin bu paylaşımına Cristiano Ronaldo 'Seni Bernabeu'da görmek için sabırsızlanıyorum' yazarken, bu yorum kısa süre içinde yaklaşık 5 milyon beğeni alarak Instagram tarihinin en çok beğeni alan yorumu oldu.







