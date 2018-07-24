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Cristiano Ronaldo'nun metabolizma yaşı 20 çıktı

İSPANYA HABERLERİ  | 24.07.2018 12:09 | Son Güncelleme

Juventus'un Real Madrid'den transfer ettiği 33 yaşındaki Ronaldo'nun, sağlık kontrollerinde metabolizma yaşının 20 çıkması şaşkına çevirdi.

Cristiano Ronaldo'nun metabolizma yaşı 20 çıktı

Juventus'un Real Madrid'den transfer ettiği dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, sağlık kontrolünden geçtikten sonra İtalyan doktorları şaşkına uğrattı. Bunun sebebi ise oyuncunun biyolojik yaşının 20 olarak çıkması.

20 YAŞINDAKİ FUTBOLCUNUN VÜCUDUNA SAHİP

İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport'un haberine göre Cristiano Ronaldo'nun Juventus için girdiği sağlık testindeki sonuçlar şaşırttı. 33 yaşındaki futbolcunun vücudu 20 yaşındaki bir futbolcunun verileriyle benzerlik gösterdi.

Ortalama bir futbolcunun vücudundaki yağ oranı %10-11, kas kütlesi %46 iken Ronaldo'nun %7 ve %50 olarak belirlendi.

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İspanya ronaldo juventus

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