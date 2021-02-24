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Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez sınırları zorladı! Çıplak pozları Avrupa'yı salladı

24.02.2021 18:31 | Son Güncelleme:
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Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez sınırları zorladı! Çıplak pozları Avrupa'yı salladı

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, İspanya'da yayın yapan bir moda sitesine çırılçıplak pozlar verdi.

Rodriguez, verdiği pozlarda göğüslerini ve cinsel organını büyük boyutlu bir çanta ile kapatırken bu pozlar, Avrupa basınında gündem oldu.

Aynı siteye bir de röportaj veren Georgina Rodriguez, hayatı boyunca büyük zorluklar yaşadığını ancak bu zorluklarla başa çıkmak için büyük mücadeleler verdiğini söyledi.

İşte Rodriguez’in dergiye verdiği o poz:

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“Mücadelemin karşılığı olarak evren bana güzel bir aile verdi ve beni ödüllendirdi” diyen Rodriguez, iyi imkanlara sahip olsa da hayatının geri kalanında mücadele etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Öte yandan Rodríguez, salgın döneminde de paylaşımlarına da devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Juventus Georgina Rodriguez
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