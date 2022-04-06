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Cristiano Ronaldo'nun sevgilisine ödediği para dudak uçuklattı!

06.04.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manhcester United ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, aynı zamanda dünyanın en iyi futbolcuları arasında da gösteriliyor. Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'e yaptığı aylık ödeme ortaya çıktı. Yıldız ismin verdiği parayı duyanlar, kulaklarına inanamadı...

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisine ödediği para dudak uçuklattı!
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Futbol ve magazin dünyasının en ünlü birlikteliklerinden biri olan Georgina Rodriguez - Cristiano Ronaldo çifti için gündeme gelen iddia olay yarattı. İspanyol basınından Marca, Cristiano Ronaldo'nun, Georgina'ya her ay para ödediğini ortaya attı.

100 BİN EURO

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Habere göre Ronaldo çocuklarına baktığı gerekçesi ile sevgilisi Rodriguez'e 100 bin Euro ödeme yapıyor.

"BEN, GEORGINA"

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Georgina Rodriguez modelliğin yanı sıra influencer'lık da yapıyor. Netflix geçtiğimiz günlerde Arjantinli yıldızın, "Ben, Georgina" isimli belgeselini yayınlamıştı.

YILLIK 20 MİLYON POUND

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Sezon başında Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, İngiltere'de en çok kazanan futbolcular arasında. Portekizli yıldız haftalık 375 bin Pound yıllık ise 20 milyon Pound kazanıyor.

YATIRIMI ÇOK

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Cristiano Ronaldo futbolculuğun yanı sıra oteli, adası ve giyim markası bulunuyor. Ronaldo ayrıca saç ekim merkezi ile de ortaklık kurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United Georgina Rodriguez
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