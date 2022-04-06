Cristiano Ronaldo'nun sevgilisine ödediği para dudak uçuklattı!

Futbol ve magazin dünyasının en ünlü birlikteliklerinden biri olan Georgina Rodriguez - Cristiano Ronaldo çifti için gündeme gelen iddia olay yarattı. İspanyol basınından Marca, Cristiano Ronaldo'nun, Georgina'ya her ay para ödediğini ortaya attı.

100 BİN EURO

Habere göre Ronaldo çocuklarına baktığı gerekçesi ile sevgilisi Rodriguez'e 100 bin Euro ödeme yapıyor.

"BEN, GEORGINA"

Georgina Rodriguez modelliğin yanı sıra influencer'lık da yapıyor. Netflix geçtiğimiz günlerde Arjantinli yıldızın, "Ben, Georgina" isimli belgeselini yayınlamıştı.

YILLIK 20 MİLYON POUND

Sezon başında Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, İngiltere'de en çok kazanan futbolcular arasında. Portekizli yıldız haftalık 375 bin Pound yıllık ise 20 milyon Pound kazanıyor.

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Cristiano Ronaldo futbolculuğun yanı sıra oteli, adası ve giyim markası bulunuyor. Ronaldo ayrıca saç ekim merkezi ile de ortaklık kurdu.



