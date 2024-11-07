Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi belli olmak üzere! Sezon sonunda ezeli rakibe imzayı atıyor...

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da ses getirecek bir transfere imza atmak üzere. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ronaldo, Al Nassr ile devam etmeme kararı aldı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

1.5 yıl önce Neymar'ı kadrosuna kadar kendinden söz ettiren Al Hilal, Brezilyalı oyuncunun sakatlıkları nedeniyle bir türlü Neymar'ı oynatmamıştı. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Neymar'ın sözleşmesi devre arasında feshedilecek.

NEYMAR GİDİYOR, RONALDO GELİYOR

Neymar'ın yüksek maaşından çıkmak isteyen Al Hilal, Brezilyalı yıldızın yerin Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katacak. Suudi Arabistan'ın en iyi takımı olarak görülen Al Hilal'i eski Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus yönetiyor.