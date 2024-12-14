Cristiano Ronaldo'nun yeni jeti olay oldu! Fiyatı dudak uçuklattı, uçak kodu ise herkesi şaşırttı

Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da sürdüren dünyaca ünlü süper yıldız Cristiano Ronaldo bu kez saha dışı bir olay ile gündemde.

Geçtiğimiz günlerde kişisel uçağı "Gulfstream G200" uçağını 20 milyon sterline satışa çıkaran Portekizli'nin yeni uçağı sosyal medyada gündem oldu.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Bu uçağı satışa çıkarmasının ardından yepyeni bir uçak satın alan Ronaldo, yeni oyuncağı için tam 73 milyon Dolar (2.550 milyar TL) ödedi.

UÇAK KODU: LX-GOL

Dışı karbon fiber içi ise 19 kişilik dev bir yaşam alanı sunuyor. Bu özel jet 983 km hıza kadar ulaşabiliyor. Uçak kodu ise LX-GOL.