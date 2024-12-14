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  4. Cristiano Ronaldo'nun yeni jeti olay oldu! Fiyatı dudak uçuklattı, uçak kodu ise herkesi şaşırttı

Cristiano Ronaldo'nun yeni jeti olay oldu! Fiyatı dudak uçuklattı, uçak kodu ise herkesi şaşırttı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.12.2024 08:32
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun aldığı yeni jet olay oldu. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo'nun yeni jeti olay oldu! Fiyatı dudak uçuklattı, uçak kodu ise herkesi şaşırttı
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da sürdüren dünyaca ünlü süper yıldız Cristiano Ronaldo bu kez saha dışı bir olay ile gündemde.

Geçtiğimiz günlerde kişisel uçağı "Gulfstream G200" uçağını 20 milyon sterline satışa çıkaran Portekizli'nin yeni uçağı sosyal medyada gündem oldu.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

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Bu uçağı satışa çıkarmasının ardından yepyeni bir uçak satın alan Ronaldo, yeni oyuncağı için tam 73 milyon Dolar (2.550 milyar TL) ödedi.

UÇAK KODU: LX-GOL

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Dışı karbon fiber içi ise 19 kişilik dev bir yaşam alanı sunuyor. Bu özel jet 983 km hıza kadar ulaşabiliyor. Uçak kodu ise LX-GOL.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan uçak son dakika ronaldo
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