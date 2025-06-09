Cristiano Ronaldo, önümüzdeki yıl formasını giyeceği takımı açıkladı! Herkesi ters köşe yaptı...

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, geleceğiyle ilgili konuşarak dedikodulara son noktayı koydu. Futbola devam edeceğini söyleyen Ronaldo, yeni sezondaki takımını da resmen açıkladı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERMİŞTİ

Al Nassr ile sözleşmesi sona eren Cristiano Ronaldo'nun başka bir takıma imza atacağı konuşuluyordu. Suudi Arabistan'dan birçok takımdan teklif alan Ronaldo, kararını canlı yayında açıkladı.

AL NASSR'DA KALMAYA KARAR VERDİ

Cristiano Ronaldo yaptığı açıklamada Al-Nassr ile sözleşmeye imzalayarak kariyerine aynı takımda devam edeceğini duyurdu. Al Nassr ile toplam 105 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 93 gol ve 19 asistlik istatistik yakaladı.