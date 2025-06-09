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Cristiano Ronaldo, önümüzdeki yıl formasını giyeceği takımı açıkladı! Herkesi ters köşe yaptı...

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile sözleşmesi sona eren Cristiano Ronaldo'nun kariyerine nerede devam edeceği büyük merak konusu olmuş durumdaydı. 40 yaşındaki Portekizli star, Uluslar Ligi zaferi sonrası verdiği röportajda, yeni sezonda formasını giyeceği takımı resmen duyurdu.

Cristiano Ronaldo, önümüzdeki yıl formasını giyeceği takımı açıkladı! Herkesi ters köşe yaptı...
Emre Şen
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 40 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, geleceğiyle ilgili konuşarak dedikodulara son noktayı koydu. Futbola devam edeceğini söyleyen Ronaldo, yeni sezondaki takımını da resmen açıkladı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERMİŞTİ

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Al Nassr ile sözleşmesi sona eren Cristiano Ronaldo'nun başka bir takıma imza atacağı konuşuluyordu. Suudi Arabistan'dan birçok takımdan teklif alan Ronaldo, kararını canlı yayında açıkladı.

AL NASSR'DA KALMAYA KARAR VERDİ

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Cristiano Ronaldo yaptığı açıklamada Al-Nassr ile sözleşmeye imzalayarak kariyerine aynı takımda devam edeceğini duyurdu. Al Nassr ile toplam 105 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 93 gol ve 19 asistlik istatistik yakaladı.

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