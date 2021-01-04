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Cristiano Ronaldo Pele'nin rekorunu kırdı

İSPANYA HABERLERİ  | 04.01.2021 19:09 | Son Güncelleme

İtalya Serie A'da Udinese'yi 4-1 mağlup eden Juventus'ta Cristiano Ronaldo performansıyla gecenin öne çıkan ismi oldu.

Cristiano Ronaldo Pele'nin rekorunu kırdı

İtalya Serie A 15. hafta kapanış maçında Juventus, konuk ettiği Udinese'yi 4-1 mağlup etti.

Juve'ye 3 puanı getiren goller 31', 70' Cristiano Ronaldo, 49' Federico Chiesa ve 90+3' Paulo Dybala'dan geldi. İkinci golün de asistini yapan Ronaldo, üst üste 15. sezonunda 20 gol barajını aştı. 35 yaşındaki yıldız ayrıca ligde 14 gole ulaştı. Konuk ekibin tek golü ise 90. dakikada Marvin Zeegelaar'dan geldi.

Kariyerinin 758. golünü atan Cristiano Ronaldo, Pele'yi geride bırakarak futbol tarihinin en golcü 2. oyuncusu oldu. (1. Josef Bican 759 gol)

Juventus, rakiplerinin kazandığı haftada hata yapmadı ve 7. galibiyetini elde etti.

PELE'DEN GÖNDERME!

Cristiano Ronaldo'nın 758. golünü atıp Pele'nin resmi gol rekorunu geçmesi üzerine Pele, bio'sunu güncelledi; "1283 golle tarihte en çok gol atan oyuncu."

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