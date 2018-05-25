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Cristiano Ronaldo: Polis silahlarla tekneme girdi

İSPANYA HABERLERİ  | 25.05.2018 16:30 | Son Güncelleme

Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, vergi kaçırdığı gerekçesiyle mahkemelik olduğu günleri anlattı. Polisin teknesine silahlarla ve kameralarla girdiğini, kendisine de katil muamelesi yapıldığını söyledi.

Cristiano Ronaldo: Polis silahlarla tekneme girdi

İspanya’da futbolculara yönelik vergi kaçakçılığı soruşturmasında adı geçen Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, geçen yaz yaşadıklarına hala öfkeli... Tatil için gittiği Formentera’da yatına polislerin yaptığı baskını asla unutmayacağını söyleyen Cristiano Ronaldo, Marca gazetesine yaşadıklarını anlattı.

Ronaldo vergi

Formentera’da binlerce teknenin bulunduğunu belirten Cristiano Ronaldo “Ancak polis aralarında en küçüğü olan benim teknemi seçmiş… Silahlar ve kameralarla teknemi bastılar. Bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Sanki adam öldürdüm. Bana katil muamelesi yaptılar. Güverteye çıktım ve polislere ‘Burada neler oluyor?’ dedim. Polislerin davranışı beni inanılmaz rahatsız etti. Ama ne yapabilirdim? Ölüm dışında her şeyin bir çaresi var. Sonuçta vergi sorunu bir şekilde halledildi. Ama bu yapılanları unutmayacağım.”

Şu anda sadece Liverpool ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline odaklandığını belirten Cristiano Ronaldo, kupayı üst üste üçüncü kez kazanmak istediklerini söyledi. (Skor)

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cristiano ronaldo real madrid

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