Cristiano Ronaldo: Polis silahlarla tekneme girdi

İspanya’da futbolculara yönelik vergi kaçakçılığı soruşturmasında adı geçen Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, geçen yaz yaşadıklarına hala öfkeli... Tatil için gittiği Formentera’da yatına polislerin yaptığı baskını asla unutmayacağını söyleyen Cristiano Ronaldo, Marca gazetesine yaşadıklarını anlattı.

Formentera’da binlerce teknenin bulunduğunu belirten Cristiano Ronaldo “Ancak polis aralarında en küçüğü olan benim teknemi seçmiş… Silahlar ve kameralarla teknemi bastılar. Bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Sanki adam öldürdüm. Bana katil muamelesi yaptılar. Güverteye çıktım ve polislere ‘Burada neler oluyor?’ dedim. Polislerin davranışı beni inanılmaz rahatsız etti. Ama ne yapabilirdim? Ölüm dışında her şeyin bir çaresi var. Sonuçta vergi sorunu bir şekilde halledildi. Ama bu yapılanları unutmayacağım.”

Şu anda sadece Liverpool ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline odaklandığını belirten Cristiano Ronaldo, kupayı üst üste üçüncü kez kazanmak istediklerini söyledi. (Skor)

