Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Sırbistan ile oynadığı maçta sakatlandı

Portekiz’de Cristiano Ronaldo şoku yaşandı. Sırbistan mücadelesine 11’de başlayan Cristiano Ronaldo, sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi.

Karşılaşmanın 31. dakikasında oyundan çıkan Juventuslu yıldızın yerine oyuna Pizzi dahil oldu.

"ENDİŞELENECEK BİR DURUM YOK"

Karşılaşmanın 30. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan dünyaca ünlü yıldız, sakatlığının ciddi olmadığını ve kendisini korkutmadığını ifade etti.

Vücudunu çok iyi tanıdığını söyleyen Ronaldo, “Futbol bu. Sakatlıklar oluyor. Sahada olan her zaman sakatlanma riski ile karşı karşıyadır. Rahatım çünkü bir veya iki haftaya sahalara döneceğini biliyorum” diye konuştu.

Juventus, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek. Rövanş karşılaşması ise 6 gün sonra oynanacak. Eğer Ronaldo söylediği gibi bir veya iki hafta içerisinde sahalara dönebilirse, bu maçlarda forma giyebilecek.

