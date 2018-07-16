Cristiano Ronaldo resmen Juventus'ta

İtalya Serie A takımlarından Juventus'un Real Madrid'den 117 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Cristiano Ronaldo basın toplantısında "Neden Juventus'a transfer oldun? Teklif yapan tek kulüp Juventus muydu, başkaları da var mıydı?" sorusuna "Evet, teklif yapan tek takım Juventus'tu. Juventus dünyanın en iyi kulüplerinden. O yüzden buraya gelmek için karar vermem çok zor olmadı. Arkadaşlarım ve meslektaşlarım oynamaya değer bir kulüp olduğunu söyledi. İtalya'daki en büyük kulüp" cevabını verdi. Ronaldo'nun basın toplantısındaki açıklamaları şöyle: "BENİM YAŞIMDAKİLER ÇİN VEYA KATAR'A GİDİYOR"

"Ben hayatımda her zaman rekabet istedim. Sporting, Manchester, Real ve şimdi Juventus. Rüya gibi bir kariyer. Bu yeni rekabetim de, diğerleri kadar güzel olacak. Mutsuz değilim, kariyerimin bu noktasında böyle bir kulübe gelmek benim için harikaydı. Artık 23 yaşında değil, 33 yaşındayım. Benim yaşımdaki futbolcular Çin'e veya Katar'a gidiyor. Ben ise dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Juventus'a geldim. Ben onlar gibi değilim, onlardan farklı olduğumu göstermek istiyorum.

Ben, bugünü konuşmayı seven bir insanım. Hala çok gencim ve her zaman meydan okumalardan hoşlanmışımdır. Sporting Lizbon'dan Manchester United'a gittiğimde olduğu gibi. Şimdi Juventus'tayım. Bu yeni bir meydan okuma ve çok iyi hazırlandım. Juventus bana bu harika fırsatı verdi. Bu, kariyerimde yeni bir basamak. Juventus'un üst üste 7 şampiyonluk kazanması tesadüfi bir şey değil, beni istedikleri için onur duydum. Ve kulübü, daha da yüksek seviyeye çıkarmak istiyorum. JUVENTUS TARİHİNE GEÇMEK İSTİYORUM

Real Madrid'de 9 yıl geçirdim, harikaydi. Yeni bir adım attım. Motive olmuş durumdayım, konsantrasyonum yüksek. Her zaman olduğu gibi en iyilerden biri olduğumu göstereceğim. Beni biliyorsunuz, hırslı biriyim ama yeni rekabetleri de seviyorum. Tarih yazmak istiyorum. Çok sıkı çalışarak iyi bir futbolcu olduğumu göstermek istiyorum. Hedeflerim var. Juventus tarihine geçmek istiyorum. Hayatımda her zaman zor hedeflerim oldu. Geriye dönüp başarılarımı konuşmak yerine, yeni başarılar için çalışmayı tercih ediyorum.

"JUVENTUS'UN ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ ALMASI İÇİN UĞRAŞACAĞIM"

İtalya taktik açıdan zorlayıcı bir lig. Zor olacaktır ama kariyerimde hep zorluklar yaşadım. Çok çalışacağım ve oyunuma güveniyorum, takım arkadaşlarıma güveniyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu yüzden sakinim. Şampiyonlar Ligi herkesin kazanmak istediği bir kupa ancak bu çok zor. Juventus bize çok yaklaşmıştı ancak finallerde ne olacağını bilemezsiniz. Umarım bu takıma şans getiririm. Kupa için hep birlikte savaşacağız

Sakin ve konsantre olmalıyız. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Çok motive olmuş durumdayım. En üst seviye oyuncu olduğumu göstermek istiyorum. Juventus tarihinde iz bırakmak istiyorum. Allianz Arena'da ayakta alkışlanmam benim için harika bir andı.

Burada çok iyi karşılandım ve bunun için stadyumdaki, antrenman sahasındaki, havaalanındaki herkese teşekkür ediyorum. Bunun karşılığını sahada vereceğim. "BALLON D'OR KONUSU BENİ UYKUSUZ BIRAKMIYOR"

Ballon d'Or'u düşünmüyorum. Ben her zaman kazanmak ve en iyi olmak istedim. Eğer işler iyi giderse kazanma şansım olabilir ancak bu konu beni uykusuz bırakan bir konu değil. Massimiliano Allegri ile tanıştım ve çalışmalara ayın 30'unda başlayacağım. İlk lig maçında oynamak istiyorum.

MESSI AÇIKLAMASI

Oyuncuları rakibim olarak görmüyorum, böyle yaşamıyorum. Tabii ki kazanmak istiyorum, en iyi olmak istiyorum. Herkes Messi ile aramdaki rekabetten bahsediyor ama oyuncular takımı için en iyisini yapmaya çalışıyor, Sonunda kimin daha iyi olduğu belli olur, basit." REAL MADRID FORMASIYLA 451 GOL ATTI

Ronaldo, 2009'da Manchester United'dan 80 milyon sterline transfer olduğu Real Madrid formasıyla 451 kez fileleri havalandırmış ve 4 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı. Juventus'un daha önce en pahalı transferi ise 90 milyon Euro'ya Napoli'den transfer ettiği Gonzalo Higuain'di. BİR GÜNDE 520 BİN FORMA SATTI VE REKOR KIRILDI

Ronaldo'nun adını ve numarasını taşıyan formalar, kulüp mağazalarında satışa çıktıktan sonra 24 saat içerisinde 520 bin adet satıldı. 104 Euro'dan satışa çıkan formaların sadece 1 günde 54,080,000 Euro tuttuğu kaydedildi. Juventus'un bugüne kadar forma satışından elde ettiği en yüksek gelirin 55 milyon Euro olduğu belirtilirken Ronaldo transferi sonrasında kulüp rekorunun kırıldığı bildirildi.