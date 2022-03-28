SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Cristiano Ronaldo şoke oldu! 97 milyonluk kayıp...

Cristiano Ronaldo şoke oldu! 97 milyonluk kayıp...

28.03.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, dev bir kayıp yaşadı. 37 yaşındaki Portekizli süperstar, Kırmızı Şeytanlar'daki başarısız sezon dolayısıyla büyük bir gelirden oldu...

Cristiano Ronaldo şoke oldu! 97 milyonluk kayıp...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Manchester United ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, çok büyük bir gelir kaybı yaşadı. Dünyaca ünlü süperstar, kulübünün Devler Ligi sahnesinde başarısız bir sezon geçirmesi nedeniyle sponsor ve bonuslarından mahrum kaldı. İşte haberin detayları...

Saha içi ve saha dışında tam bir rol model haline gelen Ronaldo, Manchester United'ın başarısız sezonunun bedelini maddi açıdan hissetmeye başladı.

CRISTIANO RONALDO'DAN DEV KAYIP

2022-03-15T215351Z_782215062_UP1EI3F1OTP6S_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-MUN-ATM-REPORT

Manchester United ile Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar estiren 37 yaşındaki golcü futbolcu, kulübünün devler arenasındaki kötü performansının bedelini ağır ödedi. Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Manchester United'ın geçirdiği kötü sezon, Cristiano Ronaldo'nun hem sponsorluk hem de sözleşmesindeki bonuslar üzerinde de kayıplar yaşamasına neden olacak.

İNGİLTERE'DE GÜNDEM OLDU

2022-03-15T204926Z_2065810172_UP1EI3F1LUC55_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-MUN-ATM-REPORT

Kırmızı Şeytanlar'ın Atletico Madrid yenilgisinden sonra, Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenine de son verdi. Bu yenilgi, Manchester United'ın sezonu kupasız kapatmasına da sebep oldu. İngiltere'de önceden havlu atan dev kulübün tek amacı Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürmekti.

The Sun'a göre bu kayıp, Cristiano Ronaldo'yu 6 milyon euro bonus (97 milyon TL) alma fırsatından da mahrum bıraktı.

MANCHESTER UNITED KARNESİ

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United forması altında bu sezon 33 maçta görev yaptı. 33 karşılaşmada 18 gol ve üç asist yapma başarısı gösteren tecrübeli yıldızın bu başarısı kulübüne kupa getirmeye yetmedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evi soyulmuştu, bakın neyini çalmışlar!Evi soyulmuştu, bakın neyini çalmışlar!
Süper Lig karışacak! Abramovich niyeti bozdu...Süper Lig karışacak! Abramovich niyeti bozdu...
Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Cristiano Ronaldo Manchester United
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

6 muhalefet liderinin buluşmasının ardından ortak açıklama geldi

6 muhalefet liderinin buluşmasının ardından ortak açıklama geldi

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Galatasaray'da Burak Elmas sonrası muhtemel başkan adayları!

Galatasaray'da Burak Elmas sonrası muhtemel başkan adayları!

Sergen Yalçın eski günlerdeki gibi! Survivor'a damga vurdu! O nasıl gol...

Sergen Yalçın eski günlerdeki gibi! Survivor'a damga vurdu! O nasıl gol...

'Türk futboluna son bir iyilik yapın ve...'

'Türk futboluna son bir iyilik yapın ve...'

Fatih Terim açıklaması! ‘İki gün önce konuştum…’

Fatih Terim açıklaması! ‘İki gün önce konuştum…’

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.