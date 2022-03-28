Cristiano Ronaldo şoke oldu! 97 milyonluk kayıp...

Manchester United ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, çok büyük bir gelir kaybı yaşadı. Dünyaca ünlü süperstar, kulübünün Devler Ligi sahnesinde başarısız bir sezon geçirmesi nedeniyle sponsor ve bonuslarından mahrum kaldı. İşte haberin detayları...

Saha içi ve saha dışında tam bir rol model haline gelen Ronaldo, Manchester United'ın başarısız sezonunun bedelini maddi açıdan hissetmeye başladı.

CRISTIANO RONALDO'DAN DEV KAYIP

Manchester United ile Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar estiren 37 yaşındaki golcü futbolcu, kulübünün devler arenasındaki kötü performansının bedelini ağır ödedi. Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Manchester United'ın geçirdiği kötü sezon, Cristiano Ronaldo'nun hem sponsorluk hem de sözleşmesindeki bonuslar üzerinde de kayıplar yaşamasına neden olacak.

İNGİLTERE'DE GÜNDEM OLDU

Kırmızı Şeytanlar'ın Atletico Madrid yenilgisinden sonra, Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenine de son verdi. Bu yenilgi, Manchester United'ın sezonu kupasız kapatmasına da sebep oldu. İngiltere'de önceden havlu atan dev kulübün tek amacı Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürmekti.

The Sun'a göre bu kayıp, Cristiano Ronaldo'yu 6 milyon euro bonus (97 milyon TL) alma fırsatından da mahrum bıraktı.

MANCHESTER UNITED KARNESİ

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United forması altında bu sezon 33 maçta görev yaptı. 33 karşılaşmada 18 gol ve üç asist yapma başarısı gösteren tecrübeli yıldızın bu başarısı kulübüne kupa getirmeye yetmedi.

