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Cristiano Ronaldo taraftarların dalga konusu oldu! 'Nereden nereye...'

09.11.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'da kabus gibi bir sezon geçiren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Manchester United formasıyla son oynadığı Aston Villa maçında gündem oldu. Rakibine 3-1 mağlup olan 'Kırmızı Şeytanlar'ın yıldız oyuncusu Ronaldo, Aston Villa taraftarının dalga konusu oldu. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo taraftarların dalga konusu oldu! 'Nereden nereye...'
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a geri dönen, ancak geldiği günden bu yana gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, kariyerinin en zor dönemlerinden birini geçiriyor.

Çıktığı her karşılaşmada performansıyla hayal kırıklığı yaratan Portekizli oyuncu, Premier Lig'de son oynanan Aston Villa mücadelesinde teknik direktör Erik Ten Hag tarafından ilk 11'de başlatılırken, 90 dakika sahada kaldı. Ronaldo süre aldığı 90 dakikada golleriyle değil etkisiz performansıyla gündem oldu.

TARAFTAR DALGA GEÇTİ!

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Maç içerisinde tutuk kalan tecrübeli futbolcu 3-1 mağlup oldukları maç sırasında Aston Villa taraftarlarıyla da sık sık karşı karşıya geldi. Aston Villa taraftarları yıldız futbolcuyla dalga geçerken, o anlar sosyal medyada da çok konuşuldu.

"AH RONALDO, VAH RONALDO"

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Birçok futbolsever bu anlara dair paylaşımda bulunurken, yıldız oyuncu için 'Ah Ronaldo, vah Ronaldo' 'Nereden nereye' paylaşımları yapıldı.


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Manchester United ronaldo

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