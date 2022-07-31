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  4. Cristiano Ronaldo transferinde en net gelişme yaşandı! Bu akşam saat 18.00'de...

Cristiano Ronaldo transferinde en net gelişme yaşandı! Bu akşam saat 18.00'de...

31.07.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir gündemi meşgul eden Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılık haberi neticeye bağlandı. Yıldız oyuncunun ayrılığına onay vermeyen İngiliz devi, Ronaldo'yu maç kadrosuna dahil etti.

Cristiano Ronaldo transferinde en net gelişme yaşandı! Bu akşam saat 18.00'de...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Herkesin bildiği üzere Cristiano Ronaldo, Manchester United ile yolları ayırmak istiyor. İngiliz devinin Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacak olmasından dolayı takımdan ayrılmak isteyen yıldız oyuncuya ret cevabı verilmişti. Bu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

BU AKŞAM SAHADA OLACAK

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37 yaşındaki dünya yıldızı, takımının Tayland ve Avustralya kampına katılmamış ve yeni sezon hazırlıklarında yer almamıştı. Takımdan ayrılmayı kafasına koyan Ronaldo için kulüpten sürpriz bir hareket geldi. Manchester United'ın bu akşam saat 18.00'de oynayacağı Rayo Vallecano maçının kadrosuna dahil eden Ronaldo, teknik direktörün şans vermesi halinde forma giyecek.

OLAY İDDİA! ''RONALDO İLK KEZ YALVARDI"

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İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden biri olan The Sun'da yer alan habere göre; Ronaldo'nun bu görüşmede Manchester United yöneticilerine yalvardığı iddia edilmişti. Cristiano Ronaldo'yu ilk kez bu kadar çaresiz gören hayranlarının bazıları gözyaşlarını tutamamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
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