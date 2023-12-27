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  4. Cristiano Ronaldo tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor! 2023 yılına damgasını vurdu

Cristiano Ronaldo tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor! 2023 yılına damgasını vurdu

27.12.2023 10:14 | Son Güncelleme:
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Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, 38 yaşında yeni bir rekor kırdı. Pro Lig'in 17. haftasında karşılaştıkları Al Ittihad'ı 5-2 mağlup eden Al Nassr'da 2 gol atan Cristiano Ronaldo, 53 golle 2023 yılının en golcü futbolcusu oldu.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Ronaldo 38 yaşına gelmesine rağmen tüm dünyaya meydan okumaya devam ediyor. Tüm kıtaların en çok gol atan oyuncusu olma unvanını eline geçiren Ronaldo, 2023 yılına da damgasını vurmayı başardı.

53 GOL ATTI

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2023 yılında toplamda 53 gol atan Ronaldo, tüm kıtalarda en çok gol atan futbolcu olma başarısını yakaladı. Performansını Suudi Arabistan'da da sürdüren Portekizli oyuncunun ortaya koyduğu istatistik taraflı tarafsız herkes tarafından alkışlandı.

OYNAMAYA DEVAM ETMEK İSTİYOR

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38 yaşına gelmesine rağmen futbol oynamaya devam etmek isteyen Ronaldo'nun en az 3 yıl daha üst seviyede oynayacağı öğrenildi.

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