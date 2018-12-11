Cristiano Ronaldo: Umarım Messi bir gün İtalya'ya gelir

Sezon başında 100 milyon euroluk bonservis bedeli ile İspanya La Liga ekibi Real Madrid'den ayrılarak Serie A'da Juventus'un yolunu tutan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'ye de aynısını önerdi.

İtalyan gazetelere ortak bir röportaj veren Ronaldo, "Juventus, bir takım halinde oynadığım en iyi oyuncu grubuna sahip. Herkes aynı çizgide. Mesela Dybala veya Mandzukic oynamazsa onları yine mutluyken görebilirsiniz. Bu benim için çok güzel bir şey. Madrid'de de herkes alçakgönüllüydü ama burada daha fazla. Madrid'e göre çok farklı. Burası daha fazla aile gibi." diyerek Juventus'taki havayı aktardı. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşma ihtimali de sorulan oyuncu, geçmişine saygı duyduğunu ama Juventus forması giydiğini ve yine elinden gelenin en iyisini vereceğinin altını çizdi.

Marcelo ve Isco gibi Real Madrid'den takım arkadaşlarının zaman zaman Juventus ile anılmasını gördüğünü söyleyen Ronaldo, "Bu konuyu başkana sormanız gerekiyor. Geleceği bilemem. Juventus'un kapıları iyi oyunculara açıktır ve Marcelo da onlardan birisi." dedi.