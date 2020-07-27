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Cristiano Ronaldo ve Dybala Türkçe konuştu

İTALYA HABERLERİ  | 27.07.2020 09:11 | Son Güncelleme

Juventus'un yıldızları Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın sosyal medyadan açtığı canlı yayında Türkçe konuştu.

Cristiano Ronaldo ve Dybala Türkçe konuştu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un şampiyonluk kutlamalarında, siyah beyazlıların formasını giyen Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın açtığı canlı yayında Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala Türkçe konuştu.

İşte o görüntüler:


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