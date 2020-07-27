Cristiano Ronaldo ve Dybala Türkçe konuştu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un şampiyonluk kutlamalarında, siyah beyazlıların formasını giyen Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın açtığı canlı yayında Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala Türkçe konuştu.
İşte o görüntüler:
Juventus'un şampiyonluk kutlamalarında, Dybala ve Cristiano Ronaldo Türkçe konuştu! pic.twitter.com/peWCZS33Vm— Mynet Spor (@mynetspor) July 27, 2020
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