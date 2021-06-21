Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi Barcelona’da buluşuyor!

Futbolda tarihin en büyük iki yıldızı olarak görülen Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, son 15 yıl boyunca yakaladıkları başarılar ve kazandıkları ödüllerle tarihe adlarını altın harflerle yazdırdı. İki yıldız isimde kariyerlerinin son dönemine girerken yeni sezonda ne yapacaklarına henüz karar vermedi.Barcelona'da sezon boyunca transfer söylentileriyle boğuşan Lionel Messi'nin Barcelona'da kalmayı seçtiği söylense de henüz resmi imzalar atılmadı. Cristiano Ronaldo'nun ise Juventus'ta devam eden kariyerini farklı bir takımda sürdürmesi bekleniyor.

RÜYA BARCELONA'DA GERÇEKLEŞECEK Mİ?

İspanyol gazetesi AS, bu sezon Barcelona'da başkan seçilen Joan Laporta'nın, futbolun iki efsanesi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi Barcelona'da buluşturmaya hazırlandığını yazdı.Modern futbolun en büyük iki efsanesini aynı takımda buluşturmak için çalışmalara başlayan başkan Joan Laporta, Ronaldo'nun şu anki takımı Juventus'a takas teklifinde bulunması bekleniyor.Kadroda yer alan ancak satılması gündemde olan Griezmann, Coutinho ve Sergi Roberto'yu Juventus'a önerecek olan Barcelona yönetimi, oyuncuların gönderilmesiyle beraber Ronaldo için maaş bütçesi ayırmayı planlıyor.Futbolseverlerin en çok ayrıştığı konu olan "Ronaldo mu Messi mi?" tartışmaları iki yıldızın Barcelona'da bir araya gelmesiyle birlikte son bulabilir.

"KARİYERİNE HAYRANIM"

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 2019 yılında verdiği bir röportajda Lionel Messi için övgü dolu sözlerde bulunmuştu. Ronaldo, Messi'nin kariyerine hayran olduğunu söyleyerek, "LaLiga'dan ayrıldığımda sorun yaşadım, çünkü onunla yaşadığım rekabet beni ayakta tutuyordu." ifadelerini kullanmıştı.

MESSI DE RONALDO'YU ÖVMÜŞTÜ

Messi, Ronaldo için "Neymar, Kylian Mbappe, Luis Suarez, Eden Hazard... herhangi biri dünyanın en iyisi olabilir... ama Cristiano'yu o gruptan çıkardım ve yanıma aldım." demişti.



