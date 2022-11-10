Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi PSG'de buluşuyor! Kendisi açıkladı...

Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo'nun İngiliz ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 37 yaşındaki yıldız oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olurken, Fransız basınına verdiği bir röportajda çok ses getirecek açıklamalarda bulundu.

"SENİ PARİS'TE NE ZAMAN GÖRECEĞİZ"

Kendisine yöneltilen "Seni ne zaman Paris'te göreceğiz?" şeklinde sorusuna beklenmedik bir yanıt veren Ronaldo, Messi'nin de forma giydiği PSG'ye yeşil ışık yaktı.

"HARİKA OLUR"

Ronaldo bu soruya "Kapının açık olduğunu biliyorum. Kulüp, stadyumu sadece Paris bölgesinden Portekizlilerle doldurabilir. Kendimi Parc des Princes'te elli bin Portekizli'nin önünde görebiliyorum. Bu harika olur" yanıtını verdi.

Bu sezon Manchester United'da 16 maça çıkan Ronaldo, 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.



