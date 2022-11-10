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Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi PSG'de buluşuyor! Kendisi açıkladı...

10.11.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'da beklentilerin oldukça altına kalırken tam bir kabus yaşıyor. Sezon sezonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, verdiği bir röportajda oldukça ses getiren bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi PSG'de buluşuyor! Kendisi açıkladı...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
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Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo'nun İngiliz ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 37 yaşındaki yıldız oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olurken, Fransız basınına verdiği bir röportajda çok ses getirecek açıklamalarda bulundu.

"SENİ PARİS'TE NE ZAMAN GÖRECEĞİZ"

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Kendisine yöneltilen "Seni ne zaman Paris'te göreceğiz?" şeklinde sorusuna beklenmedik bir yanıt veren Ronaldo, Messi'nin de forma giydiği PSG'ye yeşil ışık yaktı.

"HARİKA OLUR"

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Ronaldo bu soruya "Kapının açık olduğunu biliyorum. Kulüp, stadyumu sadece Paris bölgesinden Portekizlilerle doldurabilir. Kendimi Parc des Princes'te elli bin Portekizli'nin önünde görebiliyorum. Bu harika olur" yanıtını verdi.

Bu sezon Manchester United'da 16 maça çıkan Ronaldo, 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.


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