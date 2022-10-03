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  4. Cristiano Ronaldo'ya açık çağrı! ''Fenerbahçe'ye gel''

Cristiano Ronaldo'ya açık çağrı! ''Fenerbahçe'ye gel''

03.10.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'ın eski oyuncularından Roy Keane, Erik Ten Hag'ın Cristiano Ronaldo'yu yedek kulübesinde bekleterek saygısızlık yaptığını söyledi. Bu olayın ardından VOLE yorumcusu Serdar Ali Çelikler, canlı yayında Cristiano Ronaldo'ya Fenerbahçe'ye gelmesi için çağrıda bulundu.

Cristiano Ronaldo'ya açık çağrı! ''Fenerbahçe'ye gel''
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Manchester City maçında forma giyemedi. Roy Keane Sky Sports'ta katıldığı maç sonu programında Erik Ten Hag'ın Cristiano Ronaldo'ya yönelik tutumunu eleştirdi.

SERDAR ALİ ÇELİKLER'DEN AÇIK ÇAĞRI!

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VOLE yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Cristiano Ronaldo'ya canlı yayında çağrıda bulundu. Çelikler, "Kardeşim ne işin var senin yedek kulübesinde? UEFA Konferans Ligi'nde gol atıp seviniyorsun. Gel Fenerbahçe'ye samimi söylüyorum bak. Bırak orayı come to Fenerbahçe'' ifadelerini kullandı.


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