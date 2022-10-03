Cristiano Ronaldo'ya açık çağrı! ''Fenerbahçe'ye gel''

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Manchester City maçında forma giyemedi. Roy Keane Sky Sports'ta katıldığı maç sonu programında Erik Ten Hag'ın Cristiano Ronaldo'ya yönelik tutumunu eleştirdi.

SERDAR ALİ ÇELİKLER'DEN AÇIK ÇAĞRI!

VOLE yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Cristiano Ronaldo'ya canlı yayında çağrıda bulundu. Çelikler, "Kardeşim ne işin var senin yedek kulübesinde? UEFA Konferans Ligi'nde gol atıp seviniyorsun. Gel Fenerbahçe'ye samimi söylüyorum bak. Bırak orayı come to Fenerbahçe'' ifadelerini kullandı.



