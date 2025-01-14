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Cristiano Ronaldo'ya Al Nassr'dan yeni sözleşme! İşte yıllık kazanacağı ücret

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.01.2025 15:38
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Al Nassr'ın süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Haziran ayında sözleşmesi sona erecek. Arabistan'da mutlu olan ve kariyerini sürdürmeyi planlayan Portekizli yıldız, Arap ekibiyle 1 yıl daha sözleşme imzalamaya hazırlanırken yıllık kazanacağı ücret şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo'ya Al Nassr'dan yeni sözleşme! İşte yıllık kazanacağı ücret
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 40 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona ererken kulüp yönetimi harekete geçti.

YILLIK 200 MİLYON EURO...

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Suudi basınına göre Al Nassr, Portekizli yıldız ile 2026 Haziran'a kadar sözleşmesini uzatacak. 40 yaşına girecek olan Cristiano Ronaldo'nun, Arabistan'daki kariyerine devam etmesi için anlaşma tamamlanmış durumda. Anlaşmaya göre Ronaldo, Suudi ekibinden yıllık 200 milyon Euro kazanacak.

84 MAÇTA 75 GOL

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2023 yılında Suudi Arabistan'a gelerek Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, çıkıtğı 84 maçta 75 gol 18 asistlik performans sergiledi.

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Suudi Arabistan son dakika al nassr ronaldo sözleşme
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