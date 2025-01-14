Cristiano Ronaldo'ya Al Nassr'dan yeni sözleşme! İşte yıllık kazanacağı ücret

Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona ererken kulüp yönetimi harekete geçti.

YILLIK 200 MİLYON EURO...

Suudi basınına göre Al Nassr, Portekizli yıldız ile 2026 Haziran'a kadar sözleşmesini uzatacak. 40 yaşına girecek olan Cristiano Ronaldo'nun, Arabistan'daki kariyerine devam etmesi için anlaşma tamamlanmış durumda. Anlaşmaya göre Ronaldo, Suudi ekibinden yıllık 200 milyon Euro kazanacak.

84 MAÇTA 75 GOL

2023 yılında Suudi Arabistan'a gelerek Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, çıkıtğı 84 maçta 75 gol 18 asistlik performans sergiledi.