Cristiano Ronaldo'ya müjdeli haber! O kadınlardan biri bulundu

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, ITV televizyonunda Piers Morgan ile 1 saat süren bir röportaj gerçekleştirmiş ve çok konuşulmuştu. Bu röportajın yankıları da halen devam ediyor.

Babası Jose Dinis Aveiro'nun görüntülerini ilk kez izlediğinde ağlayan ve bu anları sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan Cristiano Ronaldo, röportajda çocukken içinde bulunduğu maddi imkansızlıkları anlatırken Lizbon'un genç takımında yaşadığı bir 'hamburger' anısına da değinmişti.

'ONLARI EVİMDE AĞIRLAMAK İSTİYORUM' DEMİŞTİ

Ronaldo, "11-12 yaşlarındayken Lizbon altyapısında oynuyordum. Maddi durumumuz çok kötüydü. Takım arkadaşlarımla bazı geceler geç saatte acıkıp kulübün hemen arkasındaki hamburgerciye giderek "Artan hamburger oldu mu?" diye sorardık. Oradaki 3 harika kadın bize her zaman yardım etti. İçlerinden birinin adının Edna olduğunu hatırlıyorum. Onları uzun süredir arıyorum. Hamburgerciye de gittim fakat kapandığını öğrendim. Eğer bu röportaj onları bulmamı sağlarsa çok sevinirim. Onları evimde ağırlamak istiyorum" demişti.