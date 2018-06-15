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Cristiano Ronaldo'ya vergi kaçırdığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası verildi!

İSPANYA HABERLERİ  | 15.06.2018 16:31 | Son Güncelleme

Real Madrid'de top koşturan Cristiano Ronaldo'ya vergi kaçırma suçu nedeniyle 2 yıl hapis cezası verildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Portekizli yıldıza verilen ceza para cezasına çevrildi.

Cristiano Ronaldo'ya vergi kaçırdığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası verildi!

Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun vergi kaçırma iddiasıyla yargılandığı davanın sonucu bugün açıklandı.

Mahkeme, 33 yaşındaki Portekizli yıldızın suçlu olduğuna hükmetti ve Ronaldo'yu 2 yıl ertelemeli hapis ve 18,8 milyon euro para cezasına çarptırdı.

İspanyol maliyesi, geçtiğimiz yıl dünyaca ünlü futbolcunun 14,7 milyon euro vergi kaçırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş ve Madrid Savcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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cristiano ronaldo vergi hapis real madrid

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