Cristiano Ronaldo yaptı yapacağını! Anderson Talisca ile birlikte...

Suudi Arabistan Pro Ligi 8. hafta karşılaşmasında Al-Nassr deplasmanda Al-Tai ile karşı karşıya geldi. Mücadele Al-Nassr'ın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

RONALDO & TALISCA

Al-Nassr'ın gollerini 32. dakikada Anderson Talisca ve 87. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti. Al-Tai'nin tek golünü de 79. dakikada Virgil Misidjan attı.

Al-Nassr bu galibiyetle beraber puanını 18'e çıkardı, Al-Tai ise 7 puanda kaldı. Al-Nassr bir sonraki karşılaşmasında sahasında Abha'yı konuk ederken, Al-Tai deplasmanda Al-Taawon'a konuk olacak.

9 MAÇTA 10 GOL

Cristiano Ronaldo bu sezon Al-Nassr formasıyla çıktığı 9 maçta 10 gol 6 asist yapmayı başardı. Talisca ise 6 maçta 7 gol 2 asist ile oynuyor.

