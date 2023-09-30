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Cristiano Ronaldo yaptı yapacağını! Anderson Talisca ile birlikte...

30.09.2023 12:12 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan Pro Ligi’nde Al-Nassr deplasmanda Al-Tai’yi 2-1 mağlup etti. Al Nassr'ın golleri Ronaldo ve Talisca'dan gelirken, iki yıldız da müthiş bir istatistik yakaladı. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Suudi Arabistan Pro Ligi 8. hafta karşılaşmasında Al-Nassr deplasmanda Al-Tai ile karşı karşıya geldi. Mücadele Al-Nassr'ın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

RONALDO & TALISCA

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Al-Nassr'ın gollerini 32. dakikada Anderson Talisca ve 87. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti. Al-Tai'nin tek golünü de 79. dakikada Virgil Misidjan attı.

Al-Nassr bu galibiyetle beraber puanını 18'e çıkardı, Al-Tai ise 7 puanda kaldı. Al-Nassr bir sonraki karşılaşmasında sahasında Abha'yı konuk ederken, Al-Tai deplasmanda Al-Taawon'a konuk olacak.

9 MAÇTA 10 GOL

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Cristiano Ronaldo bu sezon Al-Nassr formasıyla çıktığı 9 maçta 10 gol 6 asist yapmayı başardı. Talisca ise 6 maçta 7 gol 2 asist ile oynuyor.

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