Cristiano Ronaldo'yu ikna etmek için 15 milyon TL'lik hediye! Meğer böyle kabul etmiş... Görenler inanamadı!

Son olarak Manchester United'da forma giymesinin ardından 2022 Dünya Kupası sonrası sürpriz bir şekilde Suudia Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'ın yolunu tutan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, yeni takımıyla iki kez resmi müsabakaya çıkarken henüz bekleneni verebilmiş değil.

HEDİYEYİ GÖRENLER İNANAMADI!

Rekor bir bedelle Arabistan'a transfer olan Ronaldo bu kez Al Nassr kulübü yetkililerinin imza sürecinde kendisine hediye ettiği özel bir saatle gündeme geldi.

15 MİLYON TL...

Ronaldo için özel hazırlanan saatin 630 bin pound değerinde olduğu belirtildi. Suudi Arabistan bayrağından ilham alınarak yeşil renkte tasarlanan yaklaşık 15 milyon TL değerindeki saat sosyal medyada gündem oldu.

389 ADET NADİR TAŞ

37 yaşındaki Ronaldo'ya özel üretilen ve beyaz altından oluşan saatte 389 adet nadir bulunan değerli taş da bulunuyor. Manchester United'dan ayrılarak Al-Nassr'a imza atan Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibinden yıllık yaklaşık 200 milyon euro kazanacağı öne sürülüyor.



