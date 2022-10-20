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Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de Ozan Kabak'tan! Galatasaray altyapısından yetişen milli yıldız, Almanya'da manşetleri süsledi...

20.10.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Bundesliga'da Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, gösterdiği performans ile adından söz ettirmeyi başardı. Galatasaray altyapısından yetişen milli stoper, sezon başında transfer olduğu Alman ekibinde çıktığı 12 maçta 6 gole direkt etki ederek taraftarların sevgilisi olmayı başardı. Kabak'ın gol sayısında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da oynayan Cristiano Ronaldo'yu geçerek de dikkatleri üzerine topladı.

Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de Ozan Kabak'tan! Galatasaray altyapısından yetişen milli yıldız, Almanya'da manşetleri süsledi...

Galatasaray altyapısından yetişen ve 2018/19 sezonunun devre arasında 11 milyon euro bedelle Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, aynı sezonun sonunda 15 milyon euro'ya Schalke 04'ün yolunu tutmuştu. 2020/21 sezonunun devre arasında ise kiralık olarak Liverpool'a giden Kabak, buradan sonra ise ufak çaplı bir düşüşe geçmişti. 30 Ağustos 2021'de kiralık olarak Norwich City'e transfer olan Kabak, bu sezonun başında ise 5 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Hoffenheim'a katılmıştı.

Bundesliga ekibi Hoffenheim'da sezona iyi bir başlangıç yapan Ozan Kabak, Almanya'da performansıyla manşetleri süsleyen isim oldu.

ALTI GOLE DİREKT ETKİ

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Takımıyla 12 resmi maça çıkan Kabak, 3 gol - 3 asistlik bir oyun ortaya koyarak ekibinin 6 golüne direkt etki etti. Milli stoperin bu performansı, Hoffenheim taraftarlarının beğenisini toplarken, ortaya ilginç bir istatistik çıktı.

RONALDO'YU GÖLGEDE BIRAKTI

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Ozan Kabak'ın Hoffenheim'ın gollerine katkısı, dünyaca ünlü hücum oyuncusu Cristiano Ronaldo'yu gölgede bıraktı. Takımının 6 golüne direkt etki eden 22 yaşındaki savunma oyuncusu, kendisiyle aynı sayıda maça çıkan Ronaldo'yu geride bıraktı. Portekizli yıldız bu sezon 2 gol atarken, 1 de asist yaptı ve takımının 3 golüne doğrudan katkı sağladı.


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