Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de Ozan Kabak'tan! Galatasaray altyapısından yetişen milli yıldız, Almanya'da manşetleri süsledi...

Galatasaray altyapısından yetişen ve 2018/19 sezonunun devre arasında 11 milyon euro bedelle Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, aynı sezonun sonunda 15 milyon euro'ya Schalke 04'ün yolunu tutmuştu. 2020/21 sezonunun devre arasında ise kiralık olarak Liverpool'a giden Kabak, buradan sonra ise ufak çaplı bir düşüşe geçmişti. 30 Ağustos 2021'de kiralık olarak Norwich City'e transfer olan Kabak, bu sezonun başında ise 5 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Hoffenheim'a katılmıştı.

Bundesliga ekibi Hoffenheim'da sezona iyi bir başlangıç yapan Ozan Kabak, Almanya'da performansıyla manşetleri süsleyen isim oldu.

ALTI GOLE DİREKT ETKİ

Takımıyla 12 resmi maça çıkan Kabak, 3 gol - 3 asistlik bir oyun ortaya koyarak ekibinin 6 golüne direkt etki etti. Milli stoperin bu performansı, Hoffenheim taraftarlarının beğenisini toplarken, ortaya ilginç bir istatistik çıktı.

RONALDO'YU GÖLGEDE BIRAKTI

Ozan Kabak'ın Hoffenheim'ın gollerine katkısı, dünyaca ünlü hücum oyuncusu Cristiano Ronaldo'yu gölgede bıraktı. Takımının 6 golüne direkt etki eden 22 yaşındaki savunma oyuncusu, kendisiyle aynı sayıda maça çıkan Ronaldo'yu geride bıraktı. Portekizli yıldız bu sezon 2 gol atarken, 1 de asist yaptı ve takımının 3 golüne doğrudan katkı sağladı.



